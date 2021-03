live Atalanta, Pessina: "L'importante sarà difendersi bene. Non penso agli Europei"

18.00 - Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, interverrà in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro il Real Madrid.

18.31 - È iniziata anche la conferenza stampa di Pessina: "Non so ancora se giocherò e dove giocherò, però queste partite sono belle da giocare. Posso giocare in tutte e due i ruoli, l'importante sarà difenderci bene. Da lì nasce tutto, poi da lì potremmo attaccare e fare gol".

Sta pensando agli Europei?

"Per giugno c'è ancora tanto tempo, penso a domani. È la partita più importante della stagione e della storia dell'Atalanta. Dobbiamo fare bene domani e fare bene in campionato".

Quali sono le emozioni per la gara di domani?

"Partite di questo livello sono il sogno di ogni giocatore, poterla giocare davvero è il coronamento di un sogno. Papà mi ha portato a vedere la finale dell'Inter con il Bayern, sognando di poter giocare una finale o la Champions. È un onore, ma quando ci sei dentro l'emozione ti passa e diventa una partita di calcio contro undici uomini. Affronteremo questo match come tutte le altre".

Quale giocatore toglieresti al Real?

"Io sceglierei Toni Kroos, è un punto di riferimento. Da lui passa tutto: non si vede molto in avanti, ma dà l'equilibrio giusto a questa squadra".

Le piacerebbe restare a Bergamo?

"Certo che vedo il mio futuro ancora qua, l'Atalanta mi sta facendo crescere parecchio, vedo un bel futuro insieme e si può fare ancora tanto. Lo vediamo come un bel punto di partenza, è qualcosa di importante".

TMW - State giocando moltissimo, quali sono le difficoltà di preparare una sfida del genere?

"È sicuramente difficile, abbiamo avuto poco riposo. Dopo qualche mese ci siamo abituati, poi certe partite si preparano da sole, poi le forze fisiche le trovi per vincere una partita del genere. È un sogno giocare partite del genere, poi solo il campo ci potrà dire quello che succederà domani. Le energie le tiri fuori per giocare match simili. Non metteremo tutto in campo, e anche di più".

19.03 - È terminata la conferenza stampa di Matteo Pessina.