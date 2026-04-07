TMW Dopo Giroud un flop dietro l'altro, il destino di Fullkrug al Milan è già segnato

Il Milan che ieri ha perso 1-0 al Maradona contro il Napoli ha detto addio alle residue possibilità di Scudetto. "Già prima di questa gara ci eravamo chiamati fuori dalla corsa Scudetto - ha dichiarato nel post-partita un Massimiliano Allegri che poi ha aggiunto -. L'obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions e non sarà facile: c'è da lavorare molto. I sei punti sulla Juventus sono un buon vantaggio se torniamo a farne noi, altrimenti diventa pericoloso". Più ampia oggi la distanza dall'Inter, nove punti che impongono ai rossoneri di guardarsi le spalle più che avanti. Anche perché il Milan è squadra che sembra far sempre più fatica a segnare: otto reti realizzate nelle ultime otto gare. Reti che sono arrivate solo in cinque partite, gare in cui l'unico attaccante ad andare a segno è stato Rafael Leao.

Ieri per la sfida contro il Napoli Allegri ha schierato Fullkrug dal primo minuto e poi ha inserito Gimenez a gara in corso. "Fullkrug ha disputato una buona partita e c'è Gimenez che sta rientrando dopo mesi di assenza. Ci vuole pazienza, quest'anno abbiamo avuto problemi di infortuni anche tra Leao e Pulisic", ha dichiarato il tecnico livornese che con queste parole ha provato a fare da scudo attorno ai suoi attaccanti. L'ha fatto consapevole del fatto che più di qualcosa non funziona.

Già, perché l'attacco del Milan s'è inceppato e anche Fullkrug - il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato dell'intera Serie A - sembra ormai l'ennesimo centravanti flop arrivato dopo l'addio di Olivier Giroud. Il centravanti tedesco da quando è arrivato ha realizzato un solo gol e proprio come i suoi predecessori Morata e Gimenez si sta rivelando non all'altezza del compito. In estate verrà rispedito al West Ham e il Milan, a quel punto, tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo numero nove. Una ricerca che negli ultimi anni ha portato a Milanello molti più flop che giocatori all'altezza della storia della 9 rossonera.