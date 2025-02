Ufficiale Dopo l'addio di Dorgu, il Lecce si rinforza con Konan N'Dri. La nota con i dettagli

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Konan Ignace Jocelyn N'Dri dall’OH Leuven. L’esterno offensivo ivoriano classe 2000 ha firmato un contratto di tre anni con opzione per i successivi due". Questo il comunicato con cui il Lecce annuncia l'arrivo ufficiale del calciatore, che prende il posto, almeno per adesso da un punto di vista numerico, di Dorgu partito per Manchester.

📣 N’Dri in 🟡🔴 ✍🏼U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Konan Ignace Jocelyn N’Dri dall’OH Leuven L’esterno offensivo ivoriano classe 2000 ha firmato un contratto di 3 anni con opzione per i successivi 2 pic.twitter.com/xPY6yuu86z — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) February 2, 2025

Ieri le visite mediche, oggi l'ufficialità. Patrick Dorgu è un nuovo giocatore del Manchester United. A darne l'annuncio è stata la società salentina con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Dorgu al Manchester United FC".

E sulla propria pagina Instagram, i salentini hanno voluto salutare il giocatore: "Dallo Scudetto Primavera alle vittorie indimenticabili con la Prima Squadra. Due anni e mezzo di successi, un percorso che è l’emblema del progetto Lecce. Buona fortuna Patrick, make us proud". L'affare porterà nelle casse dei salentini 30 milioni di euro più 7,5 di bonus. Dorgu era stato acquistato da Pantaleo Corvino nel 2022 dal Nordsjælland per 200 mila euro. Intercettato a Malpensa, in partenza quesa mattina, l'esterno danese ha rilasciato brevissime dichiarazioni: "È una buona opportunità per me", in riferimento al prossimino trasferimento ai Red Devils.