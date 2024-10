TMW Dopo Perin, tocca a Gatti. Per il difensore della Juventus è in arrivo il rinnovo: i dettagli

Vuoi continuare a vestire questa maglia? È stata questa una delle domande poste in conferenza stampa a Mattia Perin, portiere della Juventus che alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda - gara valida in programma stasera per la terza giornata della 'Fase Campionato' di Champions League - ha risposto così: "Stiamo parlando con la società di un mio possibile rinnovo di contratto. C'è la voglia da ambo le parti di andare avanti insieme e credo che nei prossimi giorni ci saranno novità". E le novità, puntualmente, sono arrivate. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il portiere (in scadenza a giugno) nelle ultimissime ore ha raggiunto l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto fino al 2027. Adesso si attendono soltanto gli annunci ufficiali di rito.

Dopo Perin, tocca a Gatti.

Quello di Mattia Perin non è il solo rinnovo in programma in casa Juventus. Dopo il portiere, infatti, toccherà Federico Gatti: il difensore - che già lo scorso ottobre aveva prolungato il contratto con la Juventus fino al 2028, estenderà la scadenza di un ulteriore anno, quindi fino al 2029. Contestualmente il calciatore classe '98 percepirà un sostanzioso aumento dell'ingaggio (che al momento si attesta su 1.4 milioni a stagione).