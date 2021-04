Dopo Sanremo, Ibrahimovic si dà al cinema: reciterà nel nuovo film dedicato ad Asterix ed Obelix

Qualche ora fa, Zlatan Ibrahimovic aveva pubblicato una foto molto particolare, che aveva scatenato le teorie più disparate sui social. Un semplice riquadro rosso, con una parola all'interno, in giallo: Antivirus. Poco fa è stato svelato l'arcano: l'attaccante del Milan sarà tra i protagonisti dell'ultima pellicola dedicata agli "irriducibili Galli" e reciterà in Asterix e Obelix: L'Empire du Milieu. Guillaume Canet e Gilles Lellouche saranno Asterix e Obelix, Marion Cotillard interpreterà Cleopatra, Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare e Ibrahimovic sarà appunto Antivirus. Il film, che inizialmente doveva essere girato in Cina ma che alla fine sarà prodotto negli studi di Bry-sur-Marne, dovrebbe uscire nel 2022. Non è la prima volta per uno sportivo: Michael Schumacher, Zinédine Zidane, Tony Parker e Amélie Mauresmo erano apparsi in Asterix ai Giochi Olimpici.