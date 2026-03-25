Dossena: "Il Toro in attacco è molto forte. Con il cambio di guida tecnica si azzera tutto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex granata Giuseppe Dossena ha parlato del Torino: "Io continuo a dire che lì davanti la squadra è molto forte - ha esordito -. L’allenatore può scegliere qualsiasi soluzione, può giocare con due o anche tre attaccanti. Che Adams è un buonissimo giocatore, Zapata aveva bisogno di recuperare, Simeone poi è una garanzia. La squadra deve mettere questi tre giocatori in condizione di esprimersi, deve costruire attorno a questo reparto e cercare di non subire. Vedere la squadra così in basso per me era già una sorpresa. Secondo me qualche scalpo eccellente lo può prendere ancora".

L'ex esterno campione del mondo nel 1982 ha poi espresso il proprio parere sul cambio di guida tecnica da Baroni a D'Aversa: "Quando c’è un cambio tecnico in corsa si azzera tutto, anche gli eventuali problemi, le incomprensioni, le diatribe. Per l’allenatore che subentra diventa più facile lavorare, c’è terreno fertile. Poi però nel tempo occorre continuare, proteggere questo dono".

"Gli allenatori lo sanno - ha concluso -. Chi fino a quel momento è stato impiegato poco, ha qualche speranza in più di giocare e quindi la qualità degli allenamenti aumenta, il livello si alza e ne beneficiano tutti".