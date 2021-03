Douglas Costa, Rugani e De Sciglio. Il punto sui prestiti (in esubero) della Juventus

Douglas Costa, Rugani, De Sciglio sono i tre “big” che la Juventus la scorsa estate ha considerato in esubero e ha mandato in prestito. Nessuno dei tre ha un riscatto fissato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - solo il centrale ha portato soldi “in cassa” (poco più di un milione fra Rennes e Cagliari), il futuro di tutti andrà discusso a fine stagione.

Douglas Costa - Delle tre, la situazione più intricata è quella del brasiliano: nessuna possibilità che resti al Bayern, dove anche prima dell’infortunio al piede giocava per lo più spezzoni. Douglas tornerà a Torino, con contratto che pesa per 11 milioni lordi e quasi altrettanti di cartellino da “ammortizzare”: per evitare minusvalenze, serve venderlo a 10 milioni. Cifre che rendono il trentenne meno appetibile o difficilmente raggiungibile da chi, come il “suo” Gremio, invece vorrebbe portarlo a casa.

De Sciglio - Meno zavorre per De Sciglio, anche lui in scadenza 2022, felice al Lione e pronto a restarci. Quotazioni più bassa, ingaggio spalmabile: l’OL pensa all’acquisto.

Rugani - Rugani a Cagliari è titolare fisso e convincente: guadagna oltre 3 milioni fino al 2024, i discorsi sono prematuri, i sardi prima devono centrare la salvezza.