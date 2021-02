Douglas Costa sul Milan: "Nessuno mi ha chiamato. Scontro Agnelli-Conte? Bella storia..."

Douglas Costa, attaccante del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus, invitato a parlare in una "room" del nuovo social ClubHouse, ha risposto a tante domande incalzanti rispetto al presunto interesse del Milan durante lo scorso mercato: "Non lo so, nessuno mi ha chiamato". Parlando dei rossoneri poi si è lasciato andare a una confessione: "Mi piace molto Bennacer, è molto forte". Invece, parlando della Champions League, ha risposto che anche in questa edizione a spuntarla e dunque a vincere sarà di nuovo il Bayern Monaco. C'è spazio anche per commentare lo scontro tra Agnelli e Conte nella semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Bella storia. A me non piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi". Il miglior tecnico che ha avuto? La risposta è senza dubbi: "Guardiola". Parlando invece di Neymar: "E' uno dei più forti del mondo se non il più forte". A proposito invece dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, gli viene chiesto chi l'avrebbe spuntata in una potenziale rissa successiva al testa a testa: "Bella domanda (ride). Penso Ibra però". Infine una domanda di carattere ludico: chi è il miglior giocatore di FIFA tra i giocatori? "Dybala è il più forte di tutti".