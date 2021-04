Dubbi sul 2-0 di Correa, Bergomi: "Sarebbe bello se Orsato dopo parlasse e spiegasse"

Il 2-0 della Lazio ha lasciato dei dubbi tra i tifosi e anche tra i commentatori di Sky, Fabio Caressa e Beppe Bergomi. L'azione è infatti partita da un contrasto tra Lucas Leiva e Calhanoglu che pareva falloso per l'intervento dell'ex Gremio sul numero 10. Dello stesso avviso non è stato Orsato che è stato anche richiamato dal VAR a rivederlo. "A me sembrava fallo -ha spiegato Bergomi-. Sarebbe bello che ci spiegassero a fine partita, quel che abbiamo visto noi e quel che abbiamo visto noi. Così ci fanno capire perché a me sembrava fallo".