Due partite per la crisi, due per ripartire: Fonseca ha 180 minuti per riprendersi la Roma

vedi letture

Due gare per cambiare la propria stagione. Non che Paulo Fonseca abbia una fiducia davvero a tempo, ma il KO nel derby e la brutta sconfitta di Coppa Italia non rendono neanche particolarmente stabile la panchina di casa Roma. Oggi la squadra ha chiesto all’allenatore di intervenire con la società per il reintegro di Gombar e Zubiria, allontanati dopo il pasticcio delle sei sostituzioni: un confronto duro, ma anche il segnale che i giocatori nel portoghese vedono pur sempre una guida. Contro lo Spezia (di nuovo) e poi il Verona, servirà però un’inversione di tendenza, e le potenziali assenze di Pedro e Mkhitaryan non aiuterebbero particolarmente nel raggiungere questo obiettivo: troppo brutta la Roma vista nelle ultime uscite. In caso contrario? Il nome che più intriga è quello di Massimiliano Allegri, ma non è detto che, in caso di esonero, la società voglia già investire su uno stipendio da big da qui al termine della stagione. Vincendo e convincendo nei prossimi 180 minuti, Fonseca risolverebbe tanti dubbi. Anche se le due sconfitte rischiano comunque di aver tracciato un solco.