Dzeko: "Il gol mi mancava, ma ne ho segnati tanti... L'importante è andare in finale di Champions"

vedi letture

Edin Dzeko torna al gol con la doppietta al Verona e risponde così a Sky dopo il 6-0 dell'Inter: "Ovviamente mi mancava, però io i miei gol più importanti li ho già fatti, non è che soffro quando non segno. Sicuramente è importante per un attaccante, però non guardo i record: l'importante è andare in finale di Champions, in Champions con l'Inter l'anno prossimo e vincere la Coppa Italia".

Avete superato il Milan. Vi sentite più forti? "Il Milan è una squadra forte, non è per caso in semifinale di Champions. Però noi crediamo in noi stessi, sappiamo di avere tanti giocatori forti: magari ogni tanto ne perdiamo coscienza e perdiamo partite che non possiamo perdere, però non bisogna mai guardare indietro. Oggi è una vittoria importante, le prossime lo saranno ancora di più".