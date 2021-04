È nata la Superlega! Ferrero: "Agnelli grande attore di un film bruttissimo"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX della nascita della Superlega promossa anche da tre club italiani come Juventus, Milan e Inter: "Agnelli merita i miei complimenti per le capacità recitative che ha mostrato. Vorrei anche io la sua freddezza, la capacità di recitazione davvero cinematografica. Adesso non voglio sbilanciarmi perché è in gioco il futuro dell'intero sistema calcio. Certamente è un film bruttissimo che spero non arrivi mai nelle sale. La questione dei fondi è stata un'avvisaglia ed è qui che Agnelli ha mostrato la freddezza di cui parlavo. Lui era a capo dei fondi, poi ha fatto marcia indietro".