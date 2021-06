Ecco Peretz, secondo colpo di mercato del Venezia. Per l'attacco idea Pinamonti

Nella tarda mattinata di ieri il Venezia ha presentato alla stampa il nuovo acquisto di mercato, l’Israeliano Dor Peretz, centrocampista classe 1995 che può ricoprire più ruoli nella parte centrale del campo, al Maccabi Tel Aviv sua ex squadra, era utilizzato come centrocampista basso davanti alla difesa o mezzala. Dor ha uno stile di gioco aggressivo sia in fase offensiva che difensiva, sa inserirsi nello spazio ed è dotato di un buon colpo di testa, ha un buon tiro dalla distanza, ma sa anche offrire l’ultimo passaggio per mandare in porta un compagno.

Nei giorni scorsi ha già avuto modo di conoscere mister Zanetti che l’ha impressionato per l’approccio alla partita e per lo stile di gioco, ora attende solo di incontrarlo insieme ai compagni di squadra nei primi giorni di questa nuova avventura in arancioneroverde.

Peretz ha una buona esperienza europea, infatti oltre ad essere il capitano della nazionale israeliana conta ben 32 presenze in Europa League e 12 presenze in Champions League, sa che questa è la sua più grande occasione della carriera e ritiene di essere pronto per fare il salto di qualità nel calcio che conta.

Il mercato del Venezia non si ferma, infatti il club lagunare attraverso il D.S. Mattia Collauto ha lasciato intendere che sta cercando una prima punta da affiancare a Francesco Forte, al momento è lui la prima scelta di mister Zanetti in attacco visto che nella scorsa stagione il bomber lagunare ha realizzato molti gol e quando è mancato i lagunari hanno patito la sua assenza. La società è molto attenta sul mercato e sta cercando una prima punta con caratteristiche ben precise e affini al gioco del mister anche se al momento non fa trapelare il nome di chi potrebbe arrivare. Nelle ultime ore uno dei nomi caldi sembra essere quello di Andrea Pinamonti, nome da non sottovalutare visti gli ottimi rapporti tra Venezia e Inter che nello scorso mercato di riparazione hanno concordato inl prestito della giovane promessa nerazzurra Sebastiano Esposito.

Nel frattempo, Venerdì scorso tramite un comunicato stampa la società lagunare ha presentato la deroga per giocare le gare interne del campionato di Serie A 2021-2022 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Nulla di preoccupante visto che tale richiesta è stata presentata per adempire alla scadenza dei criteri infrastrutturali della FIGC del 21 giugno 2021. I tifosi arancioneroverdi possono però dormire sogni tranquilli visto che nello stesso comunicato stampa la società veneziana ha precisato che i lavori di ammodernamento dello stadio P.L Penzo proseguono e sono costantemente monitorati, anche perché l’intenzione del club è quella di giocare la prima partita casalinga di Serie A proprio nello storico stadio di casa.