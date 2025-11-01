Effetto Spalletti: dentro Conceicao a cui bastano 3 minuti per creare, 2-0 di Cambiaso

Luciano Spalletti mette la firma sul 2-0 della Juventus, almeno quando Chico Conceicao e Andrea Cambiaso: il portoghese è la prima mossa del tecnico italiano, che tre minuti dopo aver rilevato Openda scappa a destra e mette al centro, dove il tocco di Baschirotto serve il sinistro dell'esterno. Conclusione violenta su cui Cambiaso può fare ben poco.

