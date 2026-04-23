Ekhator racconta i suoi allenatori: "Il ct Baldini sa quel che fa. Ecco cosa mi dice De Rossi"

"Non mi aspettavo questo percorso molto veloce perché ci sono anche altri calciatori che se lo meritano. Sono fiducioso delle mie capacità e di aver fatto uno step in più dall'Under 19 all'Under 21". Parla così Jeff Ekhator, attaccante di proprietà del Genoa chiamato da Silvio Baldini nella selezione U21, nella lunga intervista a Vivo Azzurro TV

"Sono nigeriano da parte di entrambi i genitori - racconta Ekhator in merito alle sue origini -. Mi parlano sia in italiano che in nigeriano. Mi piacerebbe andarci, magari questa estate. Mi hanno raccontato qualcosa, di quando sono venuti qui per lavorare. Siamo felici tutti insieme. Quando sono con i miei amici mi sento più nigeriano ma nel resto in fondo mi sento più italiano".

Su Silvio Baldini

"Il mister è una persona molto schietta, molto brava, che sa quel che fa e ogni cosa che ci dice è per il nostro bene e per farci andare il più lontano possibile. Il gol con l'Under 21 ha significato molto per me".

Su Daniele De Rossi

"Mister De Rossi sa quanto ci tengo a far bene con questi colori. Ti aiuta, ti dà consigli e mi dice spesso di stare in aerea".