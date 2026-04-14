TMW Elezioni FIGC, che succede oggi? Abete si candida, Abodi in audizione al Senato

Quella di oggi sarà un’altra giornata cruciale per il futuro del calcio italiano, a livello di politica sportiva. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, chiederà al consiglio direttivo - in videocall - di accreditarlo per le elezioni al vertice della FIGC.

È una mossa, al momento, non per candidarsi davvero, ma per discutere con le componenti e con Giovanni Malagò (candidato dalla Serie A), nell’ottica di eventuali valutazioni da qui alle elezioni, in programma il 22 giugno. Non è nemmeno da escludere un passo indietro, in favore o dello stesso Malagò o di un altro candidato (un calciatore? Il nome più spendibile sarebbe Demetrio Albertini, ma è complicato).

Nel pomeriggio, però, a intervenire sulla questione sarà Andrea Abodi. Il ministro per lo Sport e per i Giovani sarà infatti ascoltato in audizione “sulle prospettive di riforma del calcio italiano” dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato. L'audizione inizierà alle 14.