Emery elogia Italiano: "Molto bravo nelle gare dentro-fuori. Lo dimostrano le finali disputate"

“Hanno battuto la Roma e Vincenzo Italiano ha giocato 3 finali negli ultimi tre anni. È molto bravo nelle partite da dentro o fuori ed ha disputato due finali europee con la Fiorentina e ha vinto una Coppa Italia”. Il tecnico dell’Aston Villa Unai Emery nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Bologna di domani, nell’andata dei quarti di finale di Europa League, ha parlato così di Vincenzo Italiano elogiandone le qualità.

“Abbiamo già giocato contro il Bologna e ho affrontato lo stesso allenatore, lo conoscevamo prima e lo conosciamo ancora meglio ora. È una squadra aggressiva che gioca un calcio aggressivo uomo contro uomo. Ovviamente cercheremo di schierare la miglior formazione sulla base di come giocano loro. - prosegue l’allenatore basco - Dobbiamo rispettare questa competizione ed il Bologna. Questa partita sarà difficilissima per molti motivi, l'ho detto nello spogliatoio ai ragazzi”.

“Ho grande rispetto del Bologna e so molto bene quali saranno le difficoltà. - conclude Emery - Già dai tempi di Thiago Motta stanno giocando un gran calcio e ora con Italiano hanno anche vinto un trofeo".