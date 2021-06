esclusiva Amoroso: "Viola, ok Gattuso ma squadra da risistemare. Spalletti farà un bel Napoli"

vedi letture

Con Christian Amoroso ex calciatore di Fiorentina e Bologna si è parlato a Tuttomercatoweb.com di vari temi. Sui viola ha detto: "Sono contento dell'arrivo di Gattuso, spero che possa aprire un ciclo. Mi aspetto un po' di rinforzi, Gattuso avrà ricevuto garanzie dal club. La Fiorentina è da risistemare parecchio perchè l'anno passato ha fatto molta fatica. Pensavo potesse esserci un salto di qualità che invece non è arrivato. Meno male che Vlahovic ha fatto un campionato eccezionale". Amoroso ha anche avuto Spalletti come allenatore e sul neo tecnico del Napoli ha detto: "E' uno dei più preparati anche se ce ne sono pure tra le nuove leve. Spalletti si è costruito nel tempo e ha ottenuto ottimi risultati ovunque. Mi aspetto che il Napoli possa far molto bene".

Clicca sotto per guardare