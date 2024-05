Ufficiale Si separano le strade del Seravezza Pozzi e mister Christian Amoroso

Dopo la straordinaria stagione da poco conclusa, per altro con un eccellente sesto posto nel Girone E di Serie D, si separano le strade del Seravezza Pozzi e mister Christian Amoroso, che era approdato alla guida della formazione toscana il 13 Dicembre 2022. A darne notizia, mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, la stessa società, già da giorni attiva nel pianificare la prossima stagione:

"La società ASD Seravezza Pozzi comunica che il contratto del Tecnico Responsabile della Prima Squadra Christian Amoroso non verrà rinnovato per la stagione 24/25.

Tutta la società, con il Presente Lorenzo Vannucci in testa, ci tiene a ringraziare il Mister per il duro lavoro svolto, per la serietà, la professionalità e la competenza dimostrata in questi anni insieme e per il grande contributo dato al percorso di crescita del Club.

54 partite alla guida della nostra squadra con ben 87 punti conquistati, frutto di 25 vittorie e 12 pareggi.

Grazie di tutto Mister, i migliori auguri personali e professionali".