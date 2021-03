esclusiva Baiano e l'addio di Prandelli: "Il calcio mette pressione e alla fine sei sempre solo"

vedi letture

"Non mi aspettavo le dimissioni di Prandelli anche se già dopo il Benevento lo avevo visto un po' provato. Il calcio ti mette pressione e può capitare di avvertire lo stress. Contano solo e sempre i risultati anche se le prestazioni magari sono discrete. E come allenatore alla fine sei sempre solo. La squadra comunque nelle ultime due gare ha giocato bene e pareva sulla strada giusta. Il tecnico ha valorizzato Vlahovic e anche Quarta, che ha dato sicurezza e cattiveria ad un reparto che era un po' molle". Così Ciccio Baiano a Tuttomercatoweb.com, commentando la decisione di Prandelli: "Ci si aspettava un cambio di passo che non è arrivato ma non tutte le colpe sono del tecnico. Ora Iachini dovrà portare in porto la nave e poi dal prossimo anno ci sarà da programmare e mettere a disposizione del nuovo tecnico i giocatori adatti".

Clicca sotto per guardare