esclusiva Barrow si conferma a Bologna, l'agente: "Vuole restare: è felice"

Musa Barrow è tra i giovani protagonisti del campionato di Serie A. Sei gol e otto assist con la maglia del Bologna in questa massima serie, il gambiano classe '98 è uno degli assistiti dell'avvocato Luigi Sorrentino che di Barrow e non solo parla in un'intervista a Tuttomercatoweb.com. "Musa si sta confermando. Piano piano, nonostante un campionato difficile, con poca preparazione, con tanta incertezza, sta andando bene. Sono ragazzi giovani, lontani da casa: avrebbero bisogno di certezze che purtroppo non ci sono".

Che bilancio fa dei numeri e delle prestazioni di Musa?

"Per me è una buona annata. E' il primo campionato che fa, da titolare, completo. E' la prima stagione che fa così: ovvio che serve puntare al massimo, spero che si migliori ancora di più".

Parliamo del futuro di Barrow? Resterà?

"Sì, resterà: a Bologna ha il contratto in scadenza nel 2025. Si trova benissimo, è contento dei compagni, dei tifosi, è intenzionato a restare".

Tra i suoi assistiti c'è il giovane Ebrima Colley dell'Hellas Verona, in prestito dall'Atalanta

"Ci ho parlato e ha iniziato a correre: ancora ha una quindicina di giorni e dovrebbe esser pronto. Però sono contento, anche per lui è la prima stagione lontano da Bergamo, il primo campionato di A".

Che futuro si aspetta per Colley?

"Ci sono delle cifre già stabilite tra club: 1.5 per il prestito, 12.5 per il riscatto, più o meno. O riscattano o rinnovano il prestito, ci puntano. C'erano state richieste anche a gennaio ma il Verona vuole tenerlo".

In Russia brilla un altro suo assistito, sempre dal suo Gambia, Ali Sowe al Rostov.

"3 gol in 4 partite, si è ambientato subito. Poi là fa un gran freddo: a Rostov meglio, è nel sud della Russia, quindi almeno per le gare in casa è meno freddo".