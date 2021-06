esclusiva Birindelli: "Paratici gran lavoro. Juve, mi aspetto rinforzi in tutti i reparti"

vedi letture

Le parole d'addio di Paratici ma anche la nuova Juve di Allegri. Ne abbiamo parlato con Alessandro Birindelli, che ha vestito a lungo la maglia dei bianconeri. "Penso che i risultati e i numeri parlino chiaro a proposito di Paratici. Prima con Marotta e poi da solo ha portato avanti un gran lavoro, creando una squadra che ha vinto tanto dominando in Italia. Poi quest'anno non è andata benissimo, ma quando ci sono delle ripartenze si rischia l'anno di transizione che poi comunque se andiamo a vedere è stato chiuso con la qualificazione Champions e la conquista di Supercoppa e Coppa Italia".

Agnelli elogiando Paratici ha anche raccontato del rimpianto legato a Van Persie. Come lo avrebbe visto?

"E' un attaccante universale, moderno. Avrebbe fatto comodo ma chi è arrivato comunque non è stato da meno".

Che rinforzi si aspetta adesso dopo le indicazioni di Allegri?

"Credo che arriveranno in tutti i reparti. Un po' per caratteristiche ma anche per età e diversificare la qualità nei vari settori del campo. Allegri ha idee chiare e avrà dato subito indirizzi precisi".

La questione CR7 come andrà a finire?

"Per me l'idea di società e tecnico è quella di cambiare. Ma serve parlare col giocatore altrimenti se non si trovano altre possibilità resta un giocatore molto importante ma serve fiducia intorno a lui sennò sarebbe deleterio tenerlo. Peraltro è pur sempre un giocatore che muove anche tanti interessi e la comunicazione dovrà essere molto precisa e attenta".

Dybala verrà considerato di più?

"Anche su di lui c'è stata poca chiarezza nel comunicare cosa pensa la società. E' importante anche per Dybala stesso, per sentirsi importante. E' chiaro che dovrà dimostrare poi tutto sul campo: Allegri comunque ha stima e considerazione di lui e lo ha difeso sempre: è uno che può cambiare la partita con le sue giocate, a volte lo ha provato pure da falso nueve"