esclusiva Cosa fare con Dybala? Orrico: "Sembra un dialogo tra sordi”

“La Juventus non ha tante soluzioni, Dybala gli ha messo la pistola alla tempia con una richiesta d’ingaggio faraonico”. Raggiunto da TuttoMercatoWeb, Corrado Orrico analizza il futuro di Paulo Dybala: “Il ritocco per portarlo tra i migliori venti al mondo è già pronto, ha già risposto il presidente. Non può guadagnare cifre da primi 3-4 giocatori al mondo. Il problema vero è che sembra un dialogo tra sordi, al momento”.

Come finirà secondo lei?

“Dipende se arriverà una società lungimirante e ricca, senza problemi di bilancio, che non ha sperperato. La Juve oggi deve badare anche alle spese, se ci sarà una società di quel tipo interessata e che soddisfa la richiesta d’ingaggio penso che Dybala andrà via, sennò arriveranno a fine contratto”.

A livello tecnico non sarebbe una sconfitta?

“Lo è già stata aver trascinato questa vicenda. Tra questo, qualche motivo tecnico e qualche malanno, hanno perso un giocatore di valore assoluto per sei mesi. Il fatto è che se fai la sfida con la Juve perdi. Dybala è giovane, troverà altre situazioni per far emergere le sue infinite qualità”.