esclusiva Euro2021, le reazioni in Polonia: "Lewandowski non smetterà certo di segnare"

Euro2020 è ufficialmente slittato a causa della pandemia da coronavirus. TuttomercatoWeb.com ha raccolto le opinioni dei giornalisti delle Nazionali coinvolte. Tre domande per ognuno. Per la Polonia risponde il collega Piotr Kozminski del Daily Super Express.

Cosa pensa del rinvio di Euro2020 e come può condizionare la Nazionale?

"Non è bello, ma era inevitabile spostare l'Europeo per giocarlo in tempi migliori. Sono giorni duri, non è questo il momento giusto per pensare al calcio. A livello sportivo, non credo comunque che il rinvio di Euro2020 possa influire più di tanto sulla Nazionale polacca. Lewandowski sta segnando a raffica adesso e lo farà certamente anche nel 2021".

Come valuta la sospensione del campionato e quale potrebbe essere la formula più giusta da adottare per terminare il torneo?

"Inizialmente qua in Polonia l'idea era continuare a giocare a porte chiuse, ma i calciatori non erano d'accordo. Jakub Błaszczykowski, uno dei più esperti e rappresentativi del campionato, ha dato il là e poco dopo l'Ekstraklasa è stata fermata ufficialmente. Ad oggi, ci resterebbero quattro settimane da giocare e poi sette play-off. Ma è altamente improbabile che si possa recuperare tutto".

Come sta vivendo personalmente e come il suo Paese sta affrontando l'emergenza COVID?

"In Polonia la situazione non è così negativa in questo momento. Le persone positive al coronavirus sono 'solo' 200, ma sappiamo bene che i contagiati aumenteranno. Restiamo a casa e cerchiamo tutti di contribuire a far sì che il virus non si diffonda ulteriormente, è questo l'unico modo per fare qualcosa di utile alla collettività".