esclusiva Faccini: "Roma. Fonseca e Dzeko provino fino a giugno. A meno che Diego Costa..."

"Questo scambio non rappresenterebbe un'opportunità per la Roma". Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso non ha dubbi E a proposito dell'addio di Dzeko in cambio di Alexis Sanchez, a Tuttomercatoweb.com dice: "Per far partire Dzeko ci sarebbe bisogno di una prima punta e il cileno non ha le stesse caratteristiche del bosniaco".

Come si risolve allora questa situazione?

"Provare a vivere assieme, allenatore e Dzeko, fino a giugno e poi si valuta. Anche perchè francamente non vedo chi ci sia in giro tra gli attaccanti per poter sostituire Dzeko. A meno che all'ultimo la Roma non tiri fuori Diego Costa. Certo c'è Borja Mayoral, però..."

Sarebbe rischioso?

"Sarebbe per lui una grossa responsabilità. Va anche aggiunto comunque che nella testa di Fonseca ci può essere l'idea di un falso nueve, un attaccante più di movimento e allora si potrebbe anche leggere così l'ipotesi Sanchez"

Che strascichi può lasciare questa vicenda?

"Se le cose restano così il lunedì ci sarà sempre chi si farà delle domande e verrà posta l'attenzione sul tecnico e su Dzeko a meno che non si riparta con i risultati e quelli allora metterebbero a posto tutto".