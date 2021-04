esclusiva Foschi: "Superlega? Film dell'orrore. Per me non è realizzabile. Il calcio è passione"

"Il mio parere è negativo, non è una cosa rispettosa per lo sport e il calcio. E per me non è neanche un'idea fattibile". Rino Foschi, dall'alto della sua esperienza, parla così a Tuttomercatoweb.com a proposito della nascita della Superlega. "Credo sia una provocazione, tra i club che partecipano alcuni hanno dei debiti e provano ad avere un introito maggiore magari proprio dall'Uefa. Prima di fare queste cose bisogna però sapere che poi si va avanti a carte bollate e ripeto, per me non ci riusciranno. Sono destinati anche a perdere simpatia tra i tifosi. Non è che se certi club nel passato hanno fatto il passo più lungo della gamba ora devono fare un campionato a parte così, per far soldi".

Insomma sono sensazioni negative.

"La vedo come un film dell'orrore per il calcio. Io ho fatto questo lavoro per passione e mi metto nei panni di un tifoso e non si può esser contenti. Non c'è stato rispetto per i tifosi e per i club di medio-bassa classifica. Aggiungo: con i tempi che corriamo non era il momento, non puoi inventarti una cosa così. Ho letto che in Inghilterra i tifosi sono inferociti ed è normale. Voglio anche dire che poi certi club non pensino di essere stati offesi, parlo per come ho sempre vissuto il calcio, cioè con passione. Questo invece è calcio solo per i ricchi".