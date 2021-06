esclusiva Gabriele Pin: "Sarri alla Lazio mi intriga. Fondamentale sarà il centrocampista basso"

Gabriele Pin, storico vice di Prandelli, è stato capitano anche della Lazio. A lui ci siamo rivolti per parlare di Sarri neo tecnico biancoceleste. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha detto soffermandosi anche su varie interessanti considerazioni tattiche: "Mi intriga, ci sarà un cambio di filosofia del gioco e sono curioso. La Lazio con Inzaghi è sempre scesa in campo per arrivare al risultato col gioco però ora il sistema tattico cambia, Sarri ha i suoi principi riconoscibili, crede nel collettivo in cui si esalta il singolo. Inzaghi lasciava forse più liberi i talenti di esprimersi senza rigidità tattiche. Mi intriga vedere questa trasformazione. Sarri tatticamente con la sua organizzazione è un top e preso ora è una scelta molto interessante".

A centrocampo come si muoverà la Lazio di Sarri?

"C'è da capire se gli interpreti saranno stessi o no. Il centrocampista centrale con Sarri è fondamentale e credo cercherà un giocatore con caratteristiche ideali per il suo gioco. Uno di costruzione e interdizione, alla Jorginho per intendersi. Non è facile da trovare in giro, i giocatori con queste caratteristiche non sono tanti però una delle prime scelte sarà questa . Quanto alle mezzali, possono essere congeniali al gioco di Sarri: i movimenti sono ben delineati ma anche lui ha dato via via più libertà ai più talentuosi e non li ingabbierà. Sul centrocampista basso però credo non transiga. E poi serviranno elementi arrembanti sugli esterni: terzini bassi che siano giocatori di corsa, di gamba, anche per rientrare in fase difensiva. Le sue squadre tengono la linea alta e serve velocità per situazioni di emergenza in difesa".

Parliamo anche della Fiorentina, guardando avanti...

"Quel che è stato nel recente passato è stato, c'era una situazione di emergenza, ci è stata chiesta una mano, poi è successo quel che è successo. Parlando di Gattuso credo che caratterialmente si sposi bene con la proprietà e con Barone. Tecnicamente ogni anno Gattuso migliora, però per personalità e carattere ripeto si abbinerà bene alla proprietà. Mi piace questa nuova situazione perchè c'è bisogno di una figura di un certo tipo, anche caratteriale, estroversa. C'è bisogno di un tecnico così. Io sono tifoso viola e l'auspicio che possa nascere una bella stagione".

Quanto cambierà la Fiorentina con Gattuso?

"Qualcosa cambia perchè negli ultimi anni la difesa a 5 è entrata nella testa dei giocatori anche se in passato hanno giocato a quattro. Devo dire che quando vivi stagioni sofferte diventi impermeabile ai cambiamenti perchè sei sempre in apnea. Se invece decidi di cambiare un sistema partendo dall'inizio della stagione c'è uno stato d'animo diverso, quella serenità ideale per assorbire i cambiamenti. Partire dal ritiro è importante per fare questo tipo di transizione".

Ribery lo terrebbe?

"A Franck sono molto legato: è un giocatore straordinario anche caratterialmente. E' stato allenatore in campo e fondamentale per l'esplosione di Vlahovic. Lo ha aiutato tanto, è stato determinante per la sua crescita. Come tutti i campioni dipende da Franck ora: occorre vedere se accetta un part-time e si mette a disposizione. Solo lui può rispondere. Per esperienza posso dire che alcuni calciatori anche a 40 anni non accettano di non esser protagonisti sul campo. Ripeto, bisogna vedere se accetta un certo tipo di impiego. Può essere comunque un valore aggiunto, poi col ritorno del pubblico lui è un tipo che si esalta. Lo terrei perchè avere uno come lui che può entrare in campo è sempre importante"