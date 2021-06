tmw Gabriele Pin: "Gattuso si sposa bene con la proprietà. Ribery? Se accetta il part-time..."

TMW - Gabriele Pin: "Viola, Gattuso si sposa bene con proprietà. Ribery? Se accetta il part-time..."

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Gabriele Pin, storico vice di prandelli, ha anche parlato della Fiorentina. E ha detto: "Quel che è stato nel recente passato è stato, c'era una situazione di emergenza, ci è stata chiesta una mano, poi è successo quel che è successo. Parlando di Gattuso credo che caratterialmente si sposi bene con la proprietà e con Barone. Tecnicamente ogni anno Gattuso migliora, però per personalità e carattere ripeto si abbinerà bene alla proprietà. Mi piace questa nuova situazione perchè c'è bisogno di una figura di un certo tipo, anche caratteriale, estroversa. C'è bisogno di un tecnico così. Io sono tifoso viola e l'auspicio che possa nascere una bella stagione".

Quanto cambierà la Fiorentina con Gattuso?

"Qualcosa cambia perchè negli ultimi anni la difesa a 5 è entrata nella testa dei giocatori anche se in passato hanno giocato a quattro. Devo dire che quando vivi stagioni sofferte diventi impermeabile ai cambiamenti perchè sei sempre in apnea. Se invece decidi di cambiare un sistema partendo dall'inizio della stagione c'è uno stato d'animo diverso, quella serenità ideale per assorbire i cambiamenti. Partire dal ritiro è importante per fare questo tipo di transizione".

Ribery lo terrebbe?

"A Franck sono molto legato: è un giocatore straordinario anche caratterialmente. E' stato allenatore in campo e fondamentale per l'esplosione di Vlahovic. Lo ha aiutato tanto, è stato determinante per la sua crescita. Come tutti i campioni dipende da Franck ora: occorre vedere se accetta un part-time e si mette a disposizione. Solo lui può rispondere. Per esperienza posso dire che alcuni calciatori anche a 40 anni non accettano di non esser protagonisti sul campo. Ripeto, bisogna vedere se accetta un certo tipo di impiego. Può essere comunque un valore aggiunto, poi col ritorno del pubblico lui è un tipo che si esalta. Lo terrei perchè avere uno come lui che può entrare in campo è sempre importante"