esclusiva Oggi il derby di Genova - Lanna: "Samp fuori dalle sabbie mobili ma non del tutto"

Una partita che dura tutto l'anno. Stasera andrà in scena al "Ferraris" il derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria. Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini l'ex difensore della Samp Marco Lanna ha commentato: "La Sampdoria penso che stia facendo un buon campionato. Ha uomini a disposizione per poter giocare delle buone partite e poter cambiare anche. Il Genoa nell'ultima gara ha affrontato l'Inter, squadra di alto livello, e poi prendere gol così presto cambia tutti gli schemi che un allenatore può preparare. Il Genoa è andata a Milano non come vittima sacrificale sapendo però che la partita vera è mercoledì".

Samp fuori dalle sabbie mobili. E il Genoa?

"Il Genoa ha fatto vedere che nel ultime gare ha fatto bene. E' una squadra che, rispetto all'inizio, ha una buona solidità. L'inizio del campionato è stato però condizionato dal Covid e anche per Maran è stato difficile poter preparare le gare e allenare i giocatori. Poi diciamo che quando la situazione si è normalizzata, il valore vero del Genoa è venuto fuori. Ballardini ci ha messo del suo e i giocatori stanno rispondendo bene".

Stanno rispondendo bene anche quelli della Samp?

"E' sempre il problema delle squadre che, arrivate in una posizione tranquilla un po' si siedono. Bisogna sempre motivare e tenere il livello alto. Sicuramente Ranieri con l'Atalanta si aspettava qualcosa in più dai cambi che ha fatto nel secondo tempo, cosa che non è arrivata in alcuni. E' chiaro sono fuori dalle sabbie mobili ma non lo sono ancora del tutto. Entrare in un periodo nero è un attimo. Secondo me bene Ranieri a dire che bisogna tenere ancora l'asticella alta. C'è ancora del lavoro da fare".