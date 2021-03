esclusiva Lanna: "Samp, fa bene Ranieri a tenere alta l'asticella. La Roma deve maturare"

vedi letture

Marco Lanna ha parlato nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Occhi puntati sul derby della Lanterna di mercoledì. "Ieri nella Samp c'è stato un po' do turno over per il derby. I blucerchiati stanno facendo un buon campionato e hanno gli uomini per giocare buone gare. Il Genoa affrontava l'Inter che è di un altro livello e prender gol così presto cambia il match. Credo che i rossoblù ora abbiano comunque dimostrato una buona solidità. Tornando alla Samp, Ranieri ieri si aspettava forse di più dai cambi fatti nella ripresa e fa bene a tener alta l'asticella. La salvezza non è ancora raggiunta". Sulla Roma da ex giallorosso ha detto. "Col Milan si poter far di più e prendere il 2-1 su un errore nel rilancio del portiere giocando la palla sempre agli uomini vicino, è un rischio. La squadra deve ancora maturare un po', gli uomini ci sono ma manca quella concretezza che hanno le grandi squadre".

Clicca sotto per guardare