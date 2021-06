ESCLUSIVA TMW - Iezzo: "Napoli, capisco questione dei conti. I pezzi pregiati andranno rimpiazzati"

esclusiva Iezzo: "Napoli, capisco questione dei conti. I pezzi pregiati andranno rimpiazzati"

Le parole di oggi di De Laurentiis commentate da Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli. In riferimento alle esigenze di bilancio dice l'ex estremo difensore: "Conosciamo bene il presidente, ci tiene molto ai conti a posto, si parla di una società che si autofinanzia e se non hai altre risorse devi comunque tenere i conti in ordine. Se vanno via i pezzi importanti, i dirigenti dovranno esser bravi a trovare sul mercato chi possa sostituirli bene. Capisco il discorso societario, certo ripartire da questa base con altri innesti per fare bene sarebbe un'altra cosa"

La questione del lungo silenzio stampa: che ne pensa?

"In quei momenti in cui ci sono tante polemiche sono d'accordo con questa decisione ma se va avanti troppo, sono titubante. Qualcuno in effetti vuol punzecchiare troppo con le domande, però avrei dato fiducia a chi andava al microfono".

La vicenda Gattuso...

"Un presidente è libero di scegliere il tecnico che vuole e valuta poi il suo lavoro. Io lo avrei confermato. Magari in certi momenti della stagione il tecnico doveva fare la differenza e purtroppo non l'ha fatta. Ma in fin dei conti era da confermare".

Spalletti cosa porterà?

"E' stata scelto per portare esperienza, ciò che è mancato in quelle partite che potevano fare la differenza"

Il futuro di Insigne è ancora tutto da scrivere.

"Le sensazioni sono positive, è legatissimo alla squadra e alla città, è il capitano e in cuor suo c'è voglia di restare. Serve la via giusta per accontentarlo".