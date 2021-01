ESCLUSIVA TMW - Lanzafame: "All'estero cinque anni pieni di successi, ora voglio una nuova sfida"

esclusiva Lanzafame: "All'estero cinque anni pieni di successi, ora voglio una nuova sfida"

Davide Lanzafame torna in Italia e aspetta una nuova chiamata. L'attaccante italiano classe '87 ha risolto il proprio contratto con l'Adana Demirspor, club di seconda divisione turca, ed è rientrato a casa in attesa del progetto giusto per ripartire, magari stavolta proprio nel suo Paese di nascita dopo il vincente e convincente girovagare all'estero degli ultimi cinque anni. Un'avventura raccontata dallo stesso Lanzafame in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, tra traguardi passati e obiettivi futuri: "Ho risolto il contratto che mi legava all'Adana Demirspor per dei problemi personali e adesso sono rientrato in Italia. Mi sto guardando intorno, ho già avuto diverse richieste all'estero, ma non mi hanno entusiasmato", esordisce l'ex calciatore tra le tante di Juventus, Parma, Bari e Perugia.

Dopo aver salutato il Novara nell'agosto 2016, questi ultimi cinque anni l'hanno vista trionfare in Ungheria con le maglie di Honved e Ferencvaros, prima di volare in Turchia: che bilancio fa di questa lunga esperienza all'estero?

"Il mio bilancio è sicuramente positivo. Sono molto contento e soddisfatto di quello che ho fatto, soprattutto in Ungheria. Col Ferencvaros ho vinto il campionato, con l'Honved campionato e Coppa. Inoltre, sono stato il capocannoniere del Nemzeti Bajnokság I (Lega Nazionale 1, ndr) sia nel 2017-2018 che nel 2018-2019. Come potrei lamentarmi?".

Cosa non è andato invece in Turchia?

"Dopo quattro anni fantastici in Ungheria avevo bisogno di una sfida diversa e la scorsa estate ho scelto quindi l'Adana. È vero, in Turchia le cose non sono andate come mi aspettavo e non solo per un discorso calcistico, ma anche questa esperienza è stata comunque formativa per me. Mi ha fatto conoscere una nuova realtà e arricchito umanamente, oltre che professionalmente".

E ora che si fa?

"Sto vedendo se arriva una chiamata che mi possa allettare. Vengo da cinque anni all'estero e non mi faccio preclusioni, ma qualora ci fosse qualcosa di interessante lo valuterei anche in Italia. Cerco un ambiente serio, dove si possa lavorare bene. Cerco progetti e idee chiare".