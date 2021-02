esclusiva Maddaloni: "In Cina erano entusiasti per il modo di giocare di Pellè"

Massimo Maddaloni è diventato un grande conoscitore della Cina. Ha guidato le nazionali giovanili negli anni scorsi ed è stato anche vice di Lippi nella rappresentativa maggiore. L'anno passato è stato invece vice di Donadoni allo Shenzen. A lui ci siamo rivolti per un parere su Pellè, che dopo l'esperienza di quattro anni allo Shandong Luneng torna in Italia, al Parma. "Graziano l'ho vissuto in questi anni in Cina - racconta a Tuttomercatoweb.com - e ha fatto molto bene. Era ben considerato dai cinesi, che amavano tanto il suo modo di giocare. Credo che non abbia difficoltà a reinserirsi nel nostro campionato. Ha grosse qualità fisiche abbinate a buone qualità tecniche e ritengo che possa essere molto importante per il Parma. Dal punto di vista fisico non so come si sia allenato in questo periodo: il campionato cinese è finito ai primi di dicembre; credo che Pellè abbia giocato l'ultima partita poco prima di Natale, la finale di Coppa della Cina. A Dubai in questo periodo forse si è allenato con qualche squadra, certamente ci vorrà un po' di tempo perchè possa tornare al top, però servirà molto al Parma".

Anche Eder poteva tornare: come lo avrebbe visto?

"Pure lui è un giocatore che avrebbe fatto benissimo, ha vinto il campionato in Cina ed è ancora capace di poter dare un buon apporto a qualche squadra italiana; molti hanno un'idea, sbagliata, del calcio calcio cinese e pensano che ci sia un abisso con quello italiano. C'è differenza di intensità ma c'è anche qualità".

Da ex juventino come vede invece i bianconeri?

"Rivedo una storia simile a qualche anno fa quando la Juve non era partita bene ma poi è riuscita a vincere. Quest'anno ha ringiovanito la rosa e qualche giocatore più anziano aveva avuto degli infortuni e la squadra ne ha un po' risentito mentre il Milan e l'Inter sono partite meglio; ora rossoneri e nerazzurri qualche passo falso lo hanno fatto ridando coraggio alla Juve che è in piena crescita globale. Ci potrebbe essere un ulteriore ritorno della Juve, tra l'altro se batte il Napoli si troverebbe a pochi passi dalla vetta".

Il suo futuro invece?

"Sono tornato dalla Cina e sto aspettando di ripartire da un'esperienza in Italia. Sono legato a Roberto Donadoni e stiamo aspettando la proposta giusta, ma ci siamo detti che se dovesse arrivare una possibilità per me interessante come allenatore in prima la valuterei".