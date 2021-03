esclusiva Maddaloni: "Non mi meraviglia la chiusura del Jiangsu. Le voci c'erano da agosto"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb è intervenuto Massimo Maddaloni con cui abbiamo parlato anche dell'Inter e delle questioni societarie (conosce la Cina alla perfezione avendo allenato a più riprese, è stato pure tecnico dell'Under23 cinese). "La chiusura del Jiangsu - ha drtto - non mi meraviglia, ero in Cina fino all'agosto scorso ed eravamo in questa bolla con tutte le squadre per fare il campionato e c'era anche il Suning. Già allora erano con cinque mesi di stipendio arretrati e i giocatori e l'allenatore si lamentavano che non c'erano stati investimenti. Le voci erano che il gruppo Suning voleva staccarsi dal mondo del calcio. Parlando con Eder lui aveva chiesto di andar via e la società non lo faceva trasferire e questo era molto strano. I cinesi in realtà sono così, tendono anche a salvaguardare anche l'immagine e in quel momento si voleva dare l'idea di un club forte che non smobilitava. All'Inter comunque la situazione è diversa nel senso che è chiara, tutti sanno che i cinesi stanno cercando di vendere, so che ci sono trattative in corso con qualche fondo interessato. Credo che i giocatori non siano influenzati, hanno un solo obiettivo davanti e Conte li tiene ben carichi".

Clicca sotto per guardare