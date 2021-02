esclusiva Marotta: "Nessun problema per il rinnovo di Lautaro. Tiene molto all'Inter"

In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato della difficile sessione di mercato e del rinnovo di Lautaro Martinez: "Ci tengo a sottolineare come l'ADISE si sia prodigata nell'organizzare una sessione di mercato in massima sicurezza. Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di Master Group e dello Sheraton Hotel. Siamo soddisfatti anche se coincide con un mercato di riparazione con poche operazioni".

La trattativa Dzeko-Sanchez si è rivelata troppo complicata da mettere in piedi?

"La trattativa è stata dettata dall'audacia dei procuratori più che dalla consistenza della stessa trattativa tra i singoli club. Abbiamo risposto con cordialità ma non c'erano le premesse per andare avanti".

Il rinnovo di Lautaro arriverà presto?

"Stiamo discutendo con i procuratori ma non si sono problemi. Parliamo di un professionista molto serio che ha un grande senso di appartenenza molto forte nei confronti della nostra società".