Bonny cambia l'Inter? Sul mercato vale la regola Marotta

L’Inter reduce dal Mondiale per Club è una squadra frastornata e stanca. Le vacanze sono una manna dal cielo e il ritiro fissato attorno al 20 di luglio sarà il punto di partenza per la nuova stagione. Cristian Chivuvuole puntare a vincere, lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa di presentazione negli Stati Uniti. La società, in simbiosi con la proprietà Okatree, ha un solo imperativo: rinnovarsi per rimanere al vertice. Sul mercato significa puntare su profili giovani per arricchire il parco giocatori. Dall'altro lato si punta a tenere i big.

La linea di Marotta: cessione solo se c’è la volontà del giocatore

Da quando è diventato presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha sempre sostenuto un concetto: il club non si priva dei suoi campioni a meno che non subentri la volontà di cambiare aria da parte dello stesso giocatore. Ad oggi nessuno ha palesato questo interesse, da Lautaro Martinez a Marcus Thuram che nella polemica social ha espresso un apprezzamento al post Instagram di Hakan Calhanoglu. Il turco piace al Galatsaray ma una chiara volontà di separarsi dai nerazzurri non c’è.

Bonny e non solo, come può cambiare la squadra di Chviu

L’acquisto di Bonny, ufficializzato quasi 24 ore fa, potrebbe cambiare il volto dei nerazzurri. L’attaccante ex Parma può ricoprire diversi ruoli dell’attacco, ma vista la sua propensione ad uscire anche dall’area di rigore si adatterebbe ad un ipotetico (e nuovo) 3-4-2-1, agendo alle spalle della punta. Un trequartista poi sarebbe il tassello perfetto per aggiungere qualità al palleggio sulla trequarti e Valentin Carboni può rientrare nei piani dell'allenatore rumeno. Il mercato in entrata però dipenderà anche dalle eventuali uscite per andare a colmare eventuali lacune tecniche e tattiche.