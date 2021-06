ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Fiorentina, c'è un problema di società. Lo dimostra il caso allenatore"

esclusiva Orlandini: "Fiorentina, c'è un problema di società. Lo dimostra il caso allenatore"

vedi letture

Andrea Orlandini, ex centrocampista della Fiorentina, ha commentato a Tuttomercatoweb.com la situazione dei viola, ancora alla ricerca del tecnico dopo la separazione con Gattuso: "C'è stata questa rivoluzione basata sul fatto che Mendes forse voleva quasi "appropriarsi" della società e se così stanno le cose sono d'accordo con Commisso. Peccato però aver perso un buon allenatore. Non mi aspettavo una situazione di questo genere. Ora però c'è incertezza".

Se non arriva Italiano...

"Ci sarebbero Fonseca, Ranieri che è una minestra riscaldata ma penso non farebbe male a Firenze. Altri non ne vedo".

La pista Italiano magari si riaccende...

"E' un giovane che può andare bene per la Fiorentina. Però prima di scegliere Italiano i dirigenti viola dovevano chiamare lo Spezia per sapere se c'era la possibilità di fare questa operazione. Più di un milione di clausola non è poco. Prima si chiama lo Spezia e ci si accerta della fattibilità dell'operazione. Ora Italiano ha la testa a Firenze ed è un problema per lo Spezia".

Come si è mossa insomma la società viola?

"Alla Fiorentina dovevano cambiare. Il ds Pradè mi pare che francamente ne abbia azzeccate poche. Sono perplesso".

La vicenda Antognoni come la vede?

"Se devo stare alla Fiorentina devo poter dire la mia e devono darmi retta. L'errore è di Commisso e Barone. Che Antognoni debba essere dirottato al settore giovanile non va bene. C'è un problema di società"