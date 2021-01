esclusiva Rampulla: "Juve, con l'Inter importante per le motivazioni. Se vinci morale alle stelle"

Michelangelo Rampulla vede una Juve in crescita. "Il trend è positivo - dice a TMW - magari non ancora a livello di gioco ma i risultati ci sono e la vedo bene.

A proposito del gioco cosa manca?

"Quando cambi allenatore e punti su un giovane, ci vuole tempo per mettere in pratica le sue idee. Ma vedo che la Juve è sulla buona strada, ha vinto le ultime due gare con Milan e Sassuolo. Tutti erano abituati bene e ora che è un po' distante si storce il naso. E' il leggero scotto che si paga per il cambio di allenatore".

Domenica quanto conta contro l'Inter?

"Conta per il discorso mentale, la fiducia e le motivazioni. Cogliere una vittoria contro l'Inter farebbe sentire i calciatori ancor più convinti della propria forza. E' una gara importante per quello, per lo scudetto ci sono ancora tante partite ma vincendo con i nerazzurri il morale sarebbe poi alle stelle".

La favorita per lo scudetto qual è?

"Ad inizio anno si pensava ad Inter e Juve però ora direi che la rosa si è ampliata, ci metto anche Milan, Roma e Napoli e magari pure Atalanta e Lazio".

Vedendola da fuori perchè l'Inter non è definitivamente decollata?

"Bisognerebbe essere dentro, per quel che si è notato l'Inter gioca, tiene palla e ha buone occasioni, poi magari finalizza poco per quel che costruisce. Quando è sotto ha una reazione incredibile e riesce a ribaltare la situazione. I 20 minuti di inizio secondo tempo di ieri si è vista un'altra Inter".

Chi è oggi il miglior portiere in A?

"Sono contento per i giovani italiani, poi tra i più forti ci sono sempre Handanovic e Szczesny che si stanno confermando. Mi piace ricordare Silvestri, Gollini, Meret, Cragno".