esclusiva Rossi (ct Ungheria): "De Zerbi risultati e qualità di gioco. Per Gattuso critiche ingiuste"

Marco Rossi ct dell'Ungheria parla a Tuttomercatoweb.com facendo una valutazione sul lavoro degli allenatori della Serie A. Da attento osservatore del nostro campionato dice: "Per la prima parte, diciamo in particolare per le prime dieci partite, credo che De Zerbi come risultati e qualità gioco espressi sia stato col Sassuolo una sorpresa e al tempo stesso una conferma. Quanto fatto da Pioli col Milan è quasi inaspettato, ha coniugato bel gioco e risultati importanti. Poi ovviamente i soliti noti: l'Inter con Conte è una garanzia, bene anche Fonseca e Simone Inzaghi. Pirlo con la Juve era partito male, quasi in modo confusionario ma poi quando il tecnico ha conosciuto bene pregi e difetti dei giocatori, ha dato un'identità e si può dire che sta facendo un ottimo lavoro".

Tra coloro che possono avere margini di miglioramento chi segnala?

"Vale la pena prima di tutto sottolineare il lavoro di Ballardini perchè nessuno poteva pensare che col cambio di allenatore il Genoa potesse macinare così tanti punti. Sicuramente la squadra è migliorata molto anche dal punto di vista della fiducia. Sento parecchie critiche a Gattuso tra la tifoseria napoletana ma ha avuto difficoltà soprattutto di organico, ogni tanto perde un pezzo; la squadra non è più quella che aveva meccanismi oliati come con Sarri ma in rapporto alla rosa e alle defezioni, sta facendo un buon lavoro. Tante critiche le trovo ingiuste".

Del suo presente da ct dell'Ungheria cosa ci dice?

"Stiamo lavorando per prepararci alla prima partita delle qualificazioni mondiali con la Polonia che è avversario molto ostico, hanno giocatori di fama internazionale. Per noi è la seconda forza del nostro girone: se vogliamo avere velleità di qualificarci al Mondiale bisogna far bene, oltretutto saremo in casa nostra. E poi avremo tre gare più abbordabili sulla carta ma non possiamo sottovalutare nessuno".

Dopo il capitolo Nazionale ha già in mente il suo futuro?

"C'è da dire che ho avuto varie offerte molto interessanti a livello economico ma non da campionati importanti sotto il profilo tecnico tattico; stiamo parlando di offerte da paesi esotici ma seppur molto valide sto valutando con la Federazione la possibilità di rinnovare il contratto. Loro vorrebbero rinnovare l'accordo e io sono disponibile a parlare e trovare un accordo (scadenza attuale dicembre 2021, ndr)