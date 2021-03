esclusiva Tricella: "I tifosi della Juve dovrebbero mettersi nei panni di quelli di Inter e Milan"

"Pirlo è responsabile al pari di società e giocatori". L'ex difensore della Juventus, Roberto Tricella, analizza così a TMW la crisi dei bianconeri all'indomani del ko casalingo col Benevento. "I tifosi della Juventus dovrebbero mettersi nei panni di quelli di Inter e Milan, non possiamo dimenticarci che i bianconeri vengono da 9 Scudetti in 9 anni consecutivi. 9! Come ci si può lamentare? Un passaggio a vuoto ci può anche stare".

Oltre al sogno Scudetto, è sfumato però in malo modo anche l'obiettivo più atteso: la Champions League.

"Ma la Champions merita un discorso a parte, la Juve in questi anni è stata sfortunata e sono d'accordo con mister Allegri quando dice che vincerla è un terno al lotto. La Champions è una competizione da 1X2, può succedere di tutto a prescindere dai valori di una squadra".

Cos'è mancato alla Juventus in questa stagione secondo lei?

"Quest'anno Pirlo non ha potuto contare in primis sul talento di Dybala e, via via, anche su tanti altri elementi di primo piano tra Covid e infortuni vari. Non farei drammi, una battuta d'arresto prima o poi era inevitabile".