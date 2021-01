"Esempio di grande professionalità e dedizione". Il bel saluto del Cagliari a Fabio Pisacane

Nel giorno del suo trasferimento al Lecce, club che quest'oggi ha ufficializzato il suo acquisto con un contratto di 18 mesi, il Cagliari ha voluto omaggiare Fabio Pisacane, ormai ex calciatore rossoblù che ha vestito la maglia del Cagliari negli ultimi sei anni e mezzo. Questa la lettera scritta dal club di patron Giulini.

Nell’Isola dall’estate 2015, è stato subito protagonista in rossoblù, tra gli artefici della conquista del campionato cadetto. Perseveranza, lavoro e sacrificio: a 30 anni Fabio ha coronato così il sogno di arrivare a giocare in A, esordendo il 18 settembre 2016, in Cagliari-Atalanta 3-0. Una gioia accompagnata poi da un’altra soddisfazione, il primo gol nella massima serie: una rete speciale, che ha consentito al Cagliari di battere il Milan per 2-1 proprio in occasione dell’ultima gara ufficiale ospitata dallo stadio Sant’Elia.

Esempio di grande professionalità e dedizione, Pisacane si è fatto apprezzare non solo come calciatore, ma anche per le sue qualità umane. Lascia la Sardegna dopo 153 gare e 5 reti. Il Club lo ringrazia per quanto dato alla causa rossoblù in queste cinque stagioni e mezzo di battaglie combattute assieme e gli augura le migliori soddisfazioni per il continuo della sua carriera.