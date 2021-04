Everton, Ancelotti apre alla cessione definita di Kean: "Siamo aperti a questa possibilità"

Carlo Ancelotti apre alla cessione a titolo definitivo di Moise Kean al termine di questa stagione ma solo - come riporta il 'The Telegraph' - per un'offerta importante. E' lo stesso manager dell'Everton ad ammetterlo proprio ai taccuini del tabloid inglese. "Se il PSG - ha detto Ancelotti - vuole acquistare Kean deve negoziare con noi. Siamo aperti a questa possibilità, ma se ciò non accadrà tornerà qui, nessuno problema. Stiamo parlando di un giocatore importante".

Oltre al PSG, sulle tracce di Kean anche Juventus e Milan,