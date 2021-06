Fabian Ruiz tentato dal ritorno in Spagna: ci sono Barça, Real e Atletico. Ma ADL non fa sconti

Fabian Ruiz è tentato dal ritorno ne LaLiga. A scriverlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i tre club più importanti del campionato spagnolo sarebbero pronti a dar vita a una vera e propria asta per il centrocampista in forza al Napoli.

Aurelio De Laurentiis, come sottolinea la rosea, chiede però 60 milioni di euro e non intende fare alcuno sconto, non prendendo neanche in considerazione l'ipotesi contropartite tecniche. Questo, perché è un grande estimatore del talento ex Betis, nonostante il doppio rifiuto del rinnovo di contratto propostogli dagli azzurri.