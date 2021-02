Fabio Capello: "Ritorno col Porto gara verità per capire a che punto è la Juventus di Pirlo"

vedi letture

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche della Juventus di Andrea Pirlo: “Il giudizio in questo senso lo darà la partita di ritorno col Porto. Sarà una sorta di gara verità per capire quello che sta succedendo a Torino. Pirlo era partito con qualche difficoltà prevedibile, poi ha dimostrato di essere in ripresa. Per questo dico che andare avanti o meno in Europa darà la misura di quanto stia producendo la sua gestione”.