Fabio Capello stravede per lo Spezia di Italiano: "E' la squadra che gioca meglio in Italia"

Bellissimo attestato di stima di Fabio Capello nei confronti dello Spezia, squadra che ieri sera ha battuto il Milan: "Non ho mai visto giocare quest'anno una squadra così bene come lo Spezia. Da sottolineare le giocate dei giocatori, che nelle difficoltà venivano sempre fuori con una qualità difficile da vedere altrove. Poi anche dopo il vantaggio andavano in avanti pressando, giocavano sempre guardando in avanti. Ho visto giocatori con grande condizione fisica e i movimenti preparati da Italiano si sono visti. Ieri una partita fantastica, giocare in questo modo nel campionato italiano non è facile".