Fabregas ha fatto visita ad Ancelotti la scorsa settimana: vuole tenere Nico Paz a Como

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Nico Paz. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il talento del Como è attenzionato dal club nerazzurro in modo speciale, ma prima c'è da fare i conti con il Real Madrid e con i lariani, due società che non hanno certo bisogno di soldi. I Blancos si sono riservati un triplo diritto di recompra: quest'anno è di 9 milioni di euro, il prossimo di 10 e nel 2027 di 11. Ancelotti è impressionato dal suo potenziale e vorrebbe tenerlo con sé, ma è ovvio che in Spagna non avrebbe il posto garantito.

Cesc Fabregas è pronto a fare carte false pur di non farlo partire. La scorsa settimana è andato addirittura a Valdebebas per discutere con il tecnico italiano e con il manager a capo del settore giovanile del Real Madrid, Manu Fernandez, del futuro del classe 2004. Il prezzo può aggirarsi intorno ai 25-30 milioni, mentre tra qualche anno sarà con ogni probabilità fuori dalle possibilità dell'Inter.

Il 20enne ha collezionato 27 presenze in questa stagione, segnando 6 gol, ma soprattutto fornendo prestazioni di alto livello. Tutte le big sono pronte a interessarsi all'argentino, che ha dimostrato tutte le sue qualità.