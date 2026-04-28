Fabregas prende appunti? Il tecnico del Como al Parco dei Principi per PSG-Bayern
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Non solo le stelle in campo questa sera al Parco dei Principi per PSG-Bayern Monaco, semifinale d'andata di Champions League. Tante stelle anche sugli spalti, come il CT dell'Inghilterra Thomas Tuchel, che si godrà da vicino il suo miglior attaccante, Harry Kane, il tecnico del Como Cesc Fabregas, forse per prendere appunti in vista della prossima stagione.
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