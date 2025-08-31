Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Faris Moumbagna alla Cremonese. L'attaccante ha firmato, il comunicato con i dettagli

Faris Moumbagna alla Cremonese. L'attaccante ha firmato, il comunicato con i dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:08Serie A
di Tommaso Bonan

La Cremonese ha comunicato di aver aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Marsiglia le prestazioni sportive dell'attaccante Faris Moumbagna (prestito oneroso da 300mila euro con diritto di riscatto da 7 milioni di euro).

La nota del club: "Nato a Yaoundé (Camerun) il 1° luglio del 2000, Moumbagna è un centravanti che nonostante la giovane età vanta diverse esperienze in giro per il mondo: dopo aver mosso i primi passi nel suo Paese natio, si è trasferito negli Stati Uniti per unirsi alla Montverde Academy e poi vestire la maglia della seconda squadra del Philadelphia Union.

A 20 anni l’approdo in Nord Europa con le maglie di Kristiansund BK, Sonderjyske e Bodo Glimt: grazie a 15 gol in 28 gare ha contribuito alla conquista del campionato norvegese da parte dei gialloneri, oltre a segnare 6 gol in 12 partite di Conference League tra fase di qualificazione e gironi. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato con il Marsiglia in Ligue 1 ed Europa League, trascinando i francesi nella semifinale della competizione del 2024. A livello internazionale Moumbagna ha raccolto 9 presenze in maglia Camerun tra Coppa d’Africa e girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Benvenuto in grigiorosso, Faris!"

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunko e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
