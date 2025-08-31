Ufficiale Ascoli, colpo per la mediana: arriva Rizzo Pinna in prestito con diritto dal Cosenza

Andrea Rizzo Pinna cambia squadra. Come anticipato da TMW, il centrocampista passa dal Cosenza all'Ascoli. Operazione in prestito con diritto di riscatto, che vede dunque il giocatore ripartire dalla C dopo un'annata in B in maglia rossoblù con 31 presenze e 2 gol. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Cosenza a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del centrocampista Andrea Rizzo Pinna.

Venticinquenne milanese, è cresciuto nei settori giovanili di Atalanta, con cui ha vinto anche la Supercoppa U17 nella s.s. 2015/16, Inter e Spal, oltre ad aver vestito le maglie della Nazionale italiana Under 17 e 18. Le prime esperienze extra giovanili sono in Serie D con Palermo e Vis Artena, mentre il salto nei professionisti in Serie C avviene col Foggia nella s.s. 2021/22 e con la Lucchese nelle due stagioni seguenti.

Particolarmente positivo il secondo anno in Toscana, dove realizza fra campionato e Coppa Italia 13 gol e 3 assist in 41 presenze. La stagione scorsa ha debuttato in Serie B col Cosenza scendendo in campo 30 volte in campionato e realizzando due gol, contro Mantova e Frosinone, e un assist. Al neobianconero, che vestirà la maglia n. 25, il caloroso benvenuto dell’Ascoli Calcio!".