Ufficiale
Avellino, Todisco riparte dalla Serie C: ufficiale la sua cessione in prestito al Cerignola
TUTTO mercato WEB
Avellino molto attivo sul mercato, soprattutto sul piano delle uscite. In queste ore, infatti, il club campano ha ultimato la cessione di Gianmarco Todisco all'Audace Cerignola. Il terzino destro classe 2002 si trasferisce nel club pugliese in prestito con diritto di riscatto.
Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoverde: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S. Audace Cerignola, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Le più lette
4 Gasp Re di Roma. Il centrocampo salva Conte e ora Hojlund. Orsolini per Italiano e per Gattuso. Nkunku e Lecce: due vittorie per un Milan da Champions. Favola Cremonese
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile